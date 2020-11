Outubro de 2020 foi o segundo mais frio em 20 anos

O mês passado foi o segundo outubro mais frio dos últimos 20 anos. Só outubro de 2003 foi pior.

A temperatura mínima mais baixa foi registada no dia 15, em Miranda do Douro, em Bragança. Fizeram-se sentir –0,9 graus Celsius.

Durante o mês passado, foram também ultrapassados os níveis diários de precipitação. O aumento foi de 120% em relação ao valor normal.

Para o mês de novembro e até 6 de dezembro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê precipitação total com valores abaixo da média e temperatura média com valores acima da média praticamente para todo o território.