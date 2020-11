A esmagadora maioria das vítimas são mulheres. De acordo com o relatório divulgado pelo jornal Público, 111 mulheres foram assassinadas pelos companheiros entre 2014 e 2019.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que teve maior incidência, com quase 30% dos casos. Mas é o distrito de Évora com mais femicídios quando olhamos para a taxa por 100 mil habitantes.

