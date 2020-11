Sobreviventes de naufrágio em Viana do Castelo desembarcaram em segurança nos Açores

Os três sobreviventes do naufrágio de um veleiro que naufragou no sábado ao largo de Viana do Castelo, desembarcaram "em segurança" na segunda-feira, em Ponta Delgada, nos Açores, anunciou a Marinha.

Em informação divulgada na noite de segunda-feira, a Marinha indica que o desembarque dos três homens foi feito pelas 16:00 locais (17:00 em Lisboa), no Cais de Honra das Portas do Mar, com o apoio de uma embarcação de alta velocidade da Autoridade Marítima Nacional, e foi coordenado pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Ponta Delgada da Marinha Portuguesa.

À chegada a terra, os três tripulantes, de 49, 62 e 67 anos de idade, "foram submetidos ao teste da covid-19 por parte da Direção Regional de Saúde dos Açores, sendo posteriormente acompanhados pela Polícia Marítima, em coordenação com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e pela Embaixada de França, no âmbito das suas competências".

O veleiro, onde seguiam quatro homens de nacionalidade francesa, naufragou na madrugada de sábado ao largo de Viana do Castelo.

O navio mercante Midas, de bandeira finlandesa, localizou e recuperou os três sobreviventes, acrescenta.

O quatro tripulante, de 63 anos, foi encontrado já sem vida no seguimento das operações de busca dirigidas pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, que mobilizou dois navios mercantes, uma fragata, uma aeronave da Força Aérea e meios do Instituto de Socorros a Náufragos.