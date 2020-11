Tempestade subtropical Theta pode provocar ventos de 90 km/h na Madeira

A tempestade subtropical Theta deverá provocar um agravamento do estado do tempo no arquipélago da Madeira na sexta-feira, com rajadas de vento até 90 km/h e, no sábado, com chuva, aumento da intensidade do vento e agitação marítima.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adianta que a tempestade subtropical Theta, que se desloca para leste e situa-se atualmente a cerca de 1.385 km a sul do arquipélago dos Açores, deverá começar a influenciar o estado do tempo na Madeira a partir de sexta-feira.

Para esse dia, está previsto vento moderado a forte de sudoeste até 50 km/h, com rajadas até 90 km/h nas zonas montanhosas e aguaceiros.

No sábado deverá ocorrer um aumento da intensidade do vento e "precipitação contínua, que será por vezes forte e acompanhada de trovoada".

Ao final do dia de sábado, a agitação marítima também deverá aumentar, com ondas de três a quatro metros, de direção oeste/sudoeste.

Ainda de acordo com o IPMA, no domingo, as ondas deverão atingir quatro a cinco metros.