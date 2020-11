Detido suspeito de "cerca de 600 crimes" de abuso sexual de crianças

Um homem de 56 anos foi detido por ser suspeito de "cerca de 600 crimes" de abuso sexual de crianças, praticados desde 1994 na Área Metropolitana de Lisboa, encontrando-se em prisão preventiva, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a polícia de investigação criminal, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, o homem foi identificado e detido "por fortes indícios" da prática das cerca de seis centenas de crimes de abuso sexual de crianças, cometidos "todos na sua forma agravada".

"O agressor foi denunciado às autoridades por uma das vítimas, anos após os abusos terem ocorrido", adiantou a PJ, referindo que, no decurso da investigação, foi possível identificar a existência de outras vítimas.

Segundo a polícia, "o detido comete este tipo de crimes, de forma reiterada, desde 1994 e até à presente data".

"As vítimas têm entre os 4 e os 14 anos e frequentavam a residência do agressor, pois mantinham relações de parentesco, por afinidade, com o mesmo, nunca tendo anteriormente revelado os factos, uma vez que sofriam ameaças constantes da sua parte", informou a PJ.