Expresso antecipa saída para sexta-feira

O Expresso vai antecipar a saída do jornal para esta sexta-feira, dia 13 de novembro. No seguimento das medidas anunciadas pelo Governo para o estado de emergência atualmente em vigor, nomeadamente a limitação de circulação no fim de semana, o jornal Expresso estará à venda a partir de sexta-feira, continuando disponível nos dias seguintes nos habituais pontos de venda, apesar das restrições à circulação.

O Expresso é o jornal mais vendido em Portugal desde 2017, mas em 2020 tem somado recordes de vendas, tendo alcançado em setembro a sua melhor média mensal de circulação paga, acima dos 116 mil exemplares, batendo um recorde de oito anos.

Também este ano foi tornado público um estudo que menciona o Expresso como o jornal em que os portugueses mais confiam. O estudo do Reuters Institute e da Universidade de Oxford, apoiado em Portugal pela Obercom, revelou que, entre toda a imprensa portuguesa, diária ou não-diária, o semanário da Impresa é o que reúne maior consenso em termos de confiabilidade – 76,5%. A pesquisa do Reuters Institute e da Universidade de Oxford analisou mais de 40 países e concluiu que a pandemia reforçou junto do público a necessidade de notícias confiáveis.

O Expresso pode ser adquirido nos locais de venda habituais, incluindo supermercados e postos de abastecimento. Além disso, possui um serviço de entrega em casa, disponível através do número de telefone 21469 88 01 ou do email [email protected]. Além disso, o Expresso está também disponível através de assinatura digital, através da Loja Impresa.