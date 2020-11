Há menos 278 médicos em exclusividade no SNS do que no ano passado

Num ano marcado pela pandemia, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) ficou com menos médicos em regime de exclusividade do que em 2019. Segundo dados avançados pelo jornal Público, em setembro havia cerca de 5.200 médicos nestas condições, o que representa menos 278 do que em dezembro de 2019.

No total, 27% dos médicos que trabalha em exclusividade no SNS. Esta percentagem de profissionais está abrangido pelo extinto regime, que foi criado em 1990 por Leonor Beleza e abolido em 2009 por Correia de Campos. Este regime previa aumentos salariais pela dedicação plena ao SNS.

Bloco de Esquerda e PCP defenderam no parlamento um novo sistema de incentivos para a exclusividade dos médicos. A solução agrada tanto à Federação Nacional dos Médicos como ao Sindicato Independente.

Contactado pela SIC, o Ministério da Saúde não avança com uma medida concreta, mas garante que o programa do Governo que prevê a continuidade da política de reforço dos recursos humanos, incentivando, por exemplo, a opção pelo trabalho em exclusividade.