Nuno Morais Sarmento: "PSD nunca fará caminho conjunto com o Chega!"

Nuno Morais Sarmento garante que o partido nunca vai avançar para as legislativas de mãos dadas com o Chega. Mas não descarta, no entanto, um apoio pós-eleitoral, tal como aconteceu nos Açores.

O mais importante, diz o vice-presidente do PSD, é saber distinguir um apoio de um caminho conjunto. Ou seja, um acordo pos eleitoral como aconteceu nos Açores pode voltar a repetir-se, com a salvaguarda de que as propostas de André Ventura nunca farão parte de um programa social democrata.

Ao Público e à Renascença, Nuno Morais Sarmento sublinhou ainda que discorda que o psd esteja a ser oportunista, tal como disseram 50 personalidades de direita numa carta publicada esta semana.

Veja também: