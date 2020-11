Num protesto diferente, os bombeiros do distrito do Porto fizeram esta sexta-feira uma entrega simbólica das chaves das ambulâncias protocoladas com o INEM.

Pedem mais equipamentos de proteção individual e queixam-se de que o aumento dos custos provocado pela pandemia está asfixiar financeiramente as corporações. Nalguns casos, dizem os bombeiros, as despesas triplicaram e totalizam agora meio milhão de euros, por mês, só no distrito do Porto.