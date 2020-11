Com eventos cancelados, autarquias investem nas luzes de Natal

Algumas Câmaras Municipais reforçaram o investimento na iluminação de Natal este ano.

A medida pretende levar os visitantes ao comércio, uma vez que os eventos de rua, como concertos e fogo-de-artifício, foram cancelados.

A autarquia de Oeiras gastou 500 mil euros na iluminação no centro da cidade e a do Porto 395 mil, mais 20 mil do que no ano passado. A Câmara Municipal de Coimbra gastou 180 mil euros, mais 70 mil do que em 2019.

No Funchal, a iluminação já começou a ser instalada nas ruas. Haverá também um presépio e o mercadinho de Natal, que se vai realizar de forma condicionada, sem a possibilidade de comer nem beber na rua.

O fogo de artificio mantém-se. O Governo Regional da Madeira investiu 1,2 milhões de euros para que a, partir das varandas de casa, todos possam viver a tradição na chegada do Novo Ano.