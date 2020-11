Comité Anti-Tortura concluiu que maus-tratos policiais são comuns em Portugal

O Comité Anti-Tortura do Conselho da Europa concluiu que os maus-tratos policiais são comuns em Portugal e que afetam sobretudo quem tem ascendência africana.

Em dezembro do ano passado, aquando da visita a Portugal, o comité recebeu um elevado número de queixas. Há pelo menos 13 relatos de agressões que envolvem estalos, murros, pontapés na cabeça e no corpo, assim como agressões com bastões. Estes incidentes acontecem tanto no momento da detenção como nas esquadras. O Sindicato Independente dos Polícias justifica os casos como sendo legítima defesa.

O relatório atual conclui o mesmo que os de 2012 e 2016: os afro descendentes – tanto portugueses como estrangeiros – correm um maior risco de serem alvo de agressões.

O Comité Anti-Tortura deixa um alerta ao Governo português para que adote uma cultura policial em que este tipo de comportamentos não sejam admitidos e pede ainda que sejam fornecidos ao Ministério Públicos meios para investigar estes casos.