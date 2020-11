"Como é que o bicho mexe?" regressa hoje ao Instagram

O humorista Bruno Nogueira retoma esta sexta-feira à noite o projeto "Como é que o bicho mexe?", no Instagram, a partir das 23:00, segundo o anúncio publicado na sua página na rede social.

"Talvez juntos custe menos", lê-se nesta publicação do humorista, feita quando as medidas restritivas de resposta à pandemia aumentam e levam a um regresso a casa, em quase dois terços dos concelhos do país.

Bruno Nogueira juntou mais de 170 mil pessoas no instagram na despedida do "Como é que o Bicho Mexe"

O último direto do humorista no Instagram, no âmbito deste projeto, aconteceu em finais de junho, por uma vez, depois de a sua despedida, em maio, há exatamente meio ano, ter atingido cerca de 175 mil visualizações em tempo real, um recorde nas redes sociais portuguesas.

Em meados de março, o que começou por ser um desabafo sobre a pandemia da covid-19 e o confinamento, acabou por se tornar um projeto e um fenómeno cultural que culminou numa 'arruada' por Lisboa à procura de luzes de Natal e com a participação de figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Nélson Évora ou Salvador Sobral.

Ao lado do também humorista e argumentista Nuno Markl - o condutor de serviço -, ambos foram abordados durante a viagem por centenas de fãs que os acompanharam na vida real e mais de 150 mil que os seguiam nos ecrãs dos telemóveis e computadores, durante duas horas, como foi habitual durante os dias da semana ao longo dos dois meses anteriores.

Das 23:00 até às 01:00, Bruno Nogueira convidava para o direto um elenco de figuras públicas, sendo as mais habituais Nuno Markl, Nuno Lopes, Albano Jerónimo, João Manzarra, João Quadros, Marta Bateira (Beatriz Gosta), Inês Aires Pereira, Nélson Évora, Salvador Martinha, Inês Aires Pereira, Jéssica Athayde, Mariana Cabral (Bumba na Fofinha) e Ljubomir Stanisic.

À exceção de Marta Bateira, a 'enviada especial' no Porto, todos estes se juntaram a Bruno Nogueira no Coliseu de Lisboa, para se despedirem desta primeira caminhada do "bicho", ao som do piano de Filipe Melo e da voz de Bruno Nogueira, numa interpretação de "Vendaval", de Tony de Matos.

Numa mistura de música, comédia e desabafos, foram várias as figuras que iam aparecendo no "programa do bicho" e deixando a sua marca, desde o artista plástico Vhils, que fez, em direto, um mural de José Afonso no 25 de Abril, as atrizes Rita Blanco e Eunice Muñoz, a pianista Maria João Pires, a fadista Ana Moura ou o locutor Cal Lockwood, cuja rádio no Polo Norte passou a ter milhares seguidores portugueses, por conselho de Nuno Markl.

Depois de duas horas de um direto com uma carga emocional forte para todos e milhares de mensagens, Bruno Nogueira reafirmou que voltaria a tentar este fenómeno no futuro, algo que já tinha prometido à filha.

Documentário sobre "Como é que o bicho mexe" vai estrear na OPTO

Numa entrevista no Jornal da Noite, da SIC, humorista Bruno Nogueira falou sobre o regresso à SIC e o documentário a estrear na plataforma de streaming OPTO, que vai ser lançada a 24 de novembro.