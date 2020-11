Surto de legionella. Subiu para 74 o número de infetados

Há mais dois casos de legionella no distrito do Porto. São já 74 pessoas infetadas e sete mortos desde o início do surto. A hipótese do foco de contaminação estar na água canalizada de Vila do Conde e de Matosinhos foi descartada.

Para além da Covid-19, também o surto de legionella preocupa a população da região. Os sintomas são semelhantes, mas a doença dos legionários é menos contagiosa e infeta menos pessoas. Por outro lado, o risco de mortalidade é superior – entre 5e 10% –, principalmente nos homens com mais de 50 anos e que sejam fumadores.

A análise à água canalizada em Vila do Conde e Matosinhos não revelou sinais de contaminação por legionella e as autoridades continua a investigar. Foram feias recolhas em torres de arrefecimento de fábricas, centros comerciais e hospitais que se localizem entre o sul do concelho de Vila do Conde e o norte de Matosinhos.

Ainda não se sabe onde ocorreu o contágio e cabe aos médicos e técnicos de saúde pública encontrar o foco. O Ministério Público decidiu abrir um inquérito para apurar as causas do surto de legionella no distrito do porto.