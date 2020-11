OPTO chega 24 de novembro com conteúdos exclusivos

“O Clube” é uma série que promete levá-lo ao luxuosos e sensual mundo do negócio noturno, mesmo no centro de Lisboa. A série faz parte dos conteúdos exclusivos do OPTO – a nova plataforma de streaming da SIC.

Margarida Vila Nova, Sara Matos, Vera Kolodzig, Vítor Norte e José Raposo são alguns dos nomes que fazem parte do elenco de luxo desta produção nacional.

Na OPTO poderá descobrir novos conteúdos e rever programas do universo SIC. Terá acesso a gravações até 30 dias, antestreias de novelas, jogos da Liga Europa e um catálogo de mais de quatro mil horas de conteúdos.

A plataforma estará disponível a partir de 24 de novembro em tablet, telemóvel, na internet e nas smart TVs, seja em Portugal ou no estrangeiro.