Pai detido por suspeitas de mais de 200 crimes de violação sexual sobre as filhas

Um homem de 55 anos ficou em prisão preventiva por ser suspeito de mais de 200 crimes de violação e um crime de abuso sexual de crianças, cometidos maioritariamente sobre as suas quatro filhas, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a PJ, os crimes, cometidos na Área Metropolitana de Lisboa, foram todos praticados na forma agravada durante 13 anos.

"Os factos foram cometidos desde 2007 até ao presente ano, vitimando, sucessivamente e com elevada frequência, as quatro filhas menores do agressor", referiu a PJ num comunicado.