Sindicato dos Magistrados pede audiência ao Presidente da República

A direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público pediu uma audiência ao Presidente da República por causa da diretiva da Procuradoria-Geral da República sobre o reforço do poder dos superiores hierárquicos para intervir nos inquéritos criminais. Foi ainda convocada uma Assembleia Extraordinária.

O sindicato diz que a autonomia técnica e tática dos titulares dos processos não é reconhecida para que possam conduzir as investigações. Considera também que esta diretiva não é compatível com o conceito do Ministério Público, que compromete a imagem de transparência e viola frontalmente o novo estatuto.

A polémica associada à diretiva tinha ficado suspensa em fevereiro, quando Lucília Gago, procuradora-geral da República, decidiu voltar a trás com a decisão. Nove meses depois, voltou a ser publicada e o sindicato promete continuar a lutar.