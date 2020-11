Surto de Legionella. Suspensão de duas torres de refrigeração em Matosinhos

Desde 29 de outubro já morreram sete pessoas com Legionella no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e duas no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde. No total foram diagnosticados 97 casos.

Na semana passada, o Ministério Público ordenou a abertura de um inquérito para investigar as causas. Com base no trabalho entretanto desenvolvido, e como medida cautelar, a Autoridade de Saúde Local de Matosinhos suspendeu o funcionamento das torres de refrigeração de duas indústrias localizadas no concelho.

É a primeira vez que uma medida do género é adotada desde o início deste surto de Legionella, há mais de duas semanas