Colisão entre três veículos no IC1 em Silves faz um morto e um ferido ligeiro

Um morto e um ferido ligeiro é o resultado de uma colisão entre dois veículos ligeiros e um pesado ocorrida esta quarta-feira no IC1, em Silves, no distrito de Faro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente ocorreu por volta das 16:00, ao quilómetro 730 do Itinerário Complementar 1, na zona do Foral - entre as localidades de Algoz e de Tunes -, no concelho de Silves.

A vítima mortal, com cerca de 40 anos, é o condutor de uma das duas viaturas ligeiras, resultando ainda do acidente um ferido ligeiro que foi transportado para o hospital de Portimão.

Segundo a fonte, as circunstâncias em que ocorreu o acidente "são desconhecidas", tendo a Guarda Nacional Republicana tomado conta da ocorrência.

Nas operações estiveram envolvidos 19 operacionais dos bombeiros voluntários de São Bartolomeu de Messines, do Instituto Nacional de Emergência Médica, da Cruz Vermelha Portuguesa, da GNR e da Infraestruturas de Portugal.