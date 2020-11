Rapaz de 17 anos encontrado morto com as "mãos atadas atrás das costas"

A Polícia Judiciária (PJ) foi chamada a clarificar a morte de um rapaz de 17 anos, ocorrida hoje de manhã em Penafiel, por subsistirem dúvidas sobre se se tratou de suicídio ou homicídio, disse fonte policial.

O jovem foi encontrado morto na localidade de Rio de Moinhos, concelho de Penafiel, no distrito do Porto, e um detalhe levou as autoridades a admitir a possibilidade de crime, indicou a mesma fonte.

"Tinha as mãos atadas atrás das costas, um cenário pouco compatível com o que, numa primeira análise, aparentava" ser um suicídio, contou.

As circunstâncias em que o jovem foi encontrado indiciavam, numa primeira análise, suicídio por enforcamento, indicou.