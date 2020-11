Governo estuda introdução dos passes sociais nos táxis 

O Governo prepara-se para fazer alterações no setor dos táxis e a introdução dos passes sociais está em cima da mesa.

De acordo com a edição desta quinta-feira do Jornal de Notícias, uma das possibilidades que está a ser estudada é a dos passes sociais serem usados também nos transportes individuais de passageiros, nas cidades de Lisboa e do Porto.

A ideia é que a população residente em regiões que não são servidas pela rede de transportes públicos possa usar nos táxis os títulos habitualmente usados nos autocarros, metro, comboios ou barcos.

O grupo de trabalho criado pelo Governo é coordenado pelo Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT) e integra as principais associações representativas dos taxistas, que se manifestaram lesadas pelas plataformas digitais como a Uber ou a Bolt.