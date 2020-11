Crimes cometidos em agosto de 2015 no posto da GNR de Murtosa

A história começa precisamente a 30 de agosto de 2015, quando três militares foram agredidos, em dia de folga, por um grupo de pessoas, num bar da Torreira.

No dia seguinte, os militares conduziram três indivíduos relacionados com as agressões até à GNR da Murtosa.

Dentro do posto, os guardas agrediram-nos de várias formas, em busca de informações sobre a identidade e localização dos autores da violência da noite anterior.