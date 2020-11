Feira do Fumeiro vai ter versão online por causa da pandemia

A tradicional feira do fumeiro, em Montalegre, vai ter uma edição um pouco diferente. Devido à pandemia, a venda dos enchidos irá acontece numa banca mais discreta e numa plataforma online.

Esta feira é a principal montra dos produtores da região há quase 30 anos, mas a Câmara Municipal tem vindo a tentar fazer que a venda do fumeiro fosse mais do que a feira anual. Este ano vai estender-se à internet, uma opção mais segura que permite multiplicar o negócio.

Os produtores já estão a trabalhar em conjunto com associação e autarquia para preparar tudo com antecedência, de forma a ganharem o inverno.

O negócio do fumeiro costuma movimentar cerca de 50 tonelada todos os anos. Mas, mesmo com as novas abordagens, os produtores sabem que este ano deverá ser mais fraco. O principal objetivo é escoar uma boa parte da produção.