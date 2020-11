Quinzena gastronómica da aguardente na Lourinhã termina este fim de semana

A quinzena gastronómica da aguardente na Lourinhã teve um novo objetivo este ano: para além de promover os produtos regionais, a iniciativa teve como pretende ajudar os restaurantes que enfrentam a diminuição de receitas devido à pandemia. O evento chega ao fim este fim de semana.

As receitas, sempre confecionados com aguardente, deixam água na boca. Das entradas à sobremesa, poderá encontrar um leque de opções que são adornadas com uma vista para o mar do oeste.

Este ano houve restaurantes que se estrearam nesta quinzena gastronómica da aguardente. É o caso do Pop’s Steak House que apresentou uma sobremesa que junta a aguardente à pera rocha, que é também produzida na região.