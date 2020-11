Investigadores estão a criar novo penso mais económico para as feridas crónicas

Uma investigação da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra promete trazer mudanças na forma como se tratam as feridas crónicas. Estão a trabalhar num novo penso, que, se bem-sucedido, será mais eficaz e económico.

É possível fazê-lo através do pó que resulta do tratamento das sementes de uma árvore que existe em abundância do outro lado do Atlântico. Entre outros nomes, é conhecida como Falso Pau-Brasil. Da matéria prima é extraído um tipo de açúcar complexo, chamado galactomanana, que será usado no tratamento de feridas crónicas.

O resultado é um penso mais natural, para as úlceras de pressão. Agora, a equipa trabalha para confirmar as indicações positivas dos primeiros estudos, feitos em parceria com uma instituição brasileira do ensino superior.

Se os resultados corresponderem ao esperado, abrem-se portas para tratar de forma mais eficaz e económica as úlceras de pressão, típicas sobretudo entre a população acamada.

Inovações que levaram a que a investigação fosse premiada com uma bolsa do IAPMEI. Até março deverão estar concluídos os estudos e o desejo é ter rapidamente o novo tipo de penso no mercado.