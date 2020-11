Profissionais de saúde protestam no Porto pela valorização do SNS

No Porto, a União dos Sindicatos manifestou-se na manhã desta segunda-feira pela valorização do Sistema Nacional de Saúde. Os enfermeiros exigem do Governo uma melhoria das suas condições de vida e o fim dos contratos precários.

Um protesto recorrente, já que todos os anos se repetem os alertas na defesa do SNS. Em ano de pandemia, estes profissionais de saúde tornaram-se imprescindíveis no apoio e assistência aos doentes. Hoje, como no passado, reclamam uma maior valorização das suas carreiras e melhorias nos contratos de trabalho.

O apelo do setor privado, em detrimento do Serviço Nacional de Saúde, tem vindo a crescer nos últimos anos.

Estes profissionais de saúde exigem também o reforço do número de trabalhadores e a atribuição do subsídio de risco permanente.

