Tribunal de Contas chumba contrato do Exército de 8,3 M€ para aquisição de monóculos

O Tribunal de Contas chumbou o contrato do Exército para comprar por 8,3 milhões de euros monóculos de visão noturna. O negócio, que se arrastava há dois anos, terá de voltar ao início.

O que está em causa

O contrato assinado pelo exército há três meses, no valor de 8,3 milhões de euros, foi agora chumbado pelo Tribunal de Contas. Previa a compra de 1.485 monóculos de visão noturna, mas o visto foi recusado e terá de ser aberto um novo processo.

O acórdão, com data de 2 de novembro, e segundo notícia da TSF, visa um concurso que se arrastava há dois anos, com queixas da empresa preterida. O exército usou como critério a melhor relação qualidade-preço, mas a proposta da empresa concorrente teria a mesma qualidade e pouparia ao Estado 667 mil euros.

De acordo com os juízes, as propostas foram mal avaliadas, violando a lei e ignorando pareceres entregues ao júri do concurso feitos por peritos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Se os peritos não fossem ignorados, o Tribunal de Contas considera que tecnicamente as propostas ficariam empatadas e a proposta mais barata iria vencer.

O Exército diz que vai dar início a um novo processo de aquisição para colmatar, em 2021, as entregas previstas para este ano num procedimento plurianual com pagamentos e entregas faseadas até 2026.