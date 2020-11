Eleições nos Açores. Bolieiro toma posse assumindo o diálogo com o cimento do acordo

José Manuel Bolieiro tomou posse do Governo dos Açores esta terça-feira. Durante a cerimónia defendeu que o diálogo é o fermento e o cimento do novo Executivo e colocou o combate à pobreza e à pandemia como prioridades para o mandato.

O Executivo é maior que o anterior e Bolieiro atribui a vice-presidência e a tutela do ambiente ao CDS. O PPM fica com a pasta do Mar. A Saúde, que fica nas mãos de um advogado, tem a prioridade máxima num tempo marcado pela pandemia.

O ex-presidente do executivo açoriano senta-se, para já, na oposição, depois de um acordo parlamentar que juntou uma maioria para a direita.