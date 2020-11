Homem e mulher baleados em Peniche. PJ aponta para homicídio seguido de suicídio

Um homicídio seguido de suicídio, sem intervenção de terceiros, terá estado na origem da morte do homem e dos ferimentos da mulher, que acabou por morrer, encontrados esta terça-feira baleados em Peniche, disse fonte da Polícia Judiciária.

"Um matou o outro e suicidou-se de seguida", explicou fonte da Polícia Judiciária (PJ) à agência Lusa, acrescentando que a investigação não aponta para a intervenção de terceiros no caso.

Populares encontraram esta terça-feira um casal ferido com arma de fogo no interior de uma caravana no Cabo Carvoeiro, em Peniche, no distrito de Leiria, e alertaram as autoridades pelas 10:30.

Ambos apresentavam sinais de terem sido baleados por uma arma de fogo.

Chegados ao local, os meios de socorro confirmaram o óbito do homem, de nacionalidade italiana e há cerca de seis meses em Portugal, adiantou a mesma fonte.

A mulher, também estrangeira e residente em Peniche, encontrava-se ferida e foi transportada em estado crítico numa ambulância para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas acabou por falecer, acrescentou.

Um helicóptero chegou a estar acionado para socorrer a vítima, mas acabou por ser desmobilizado, dado o estado crítico da mulher.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar o crime.

No local, estiveram 19 operacionais e 10 viaturas da PSP, dos bombeiros e da Polícia Marítima de Peniche e ainda da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Caldas da Rainha.