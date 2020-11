Motorista português condenado a pena suspensa em França vai recorrer

O motorista português de um autocarro de passageiros que em 2017 se despistou em França a caminho da Suíça, provocando quatro mortos e 28 feridos, foi esta quarta-feira condenado a dois anos de pena suspensa, e vai recorrer da sentença.

"Vamos [recorrer] por uma razão muito simples: foi medida a velocidade e ele circulava dentro do limite. O que baseou a sentença foi ele não adequar a velocidade às condições da via, quando ele foi surpreendido pelo gelo na estrada na ponte onde o autocarro resvalou", explicou Albano Cunha, advogado do motorista, em declarações à agência Lusa.

A sentença foi proferida no tribunal correcional de Mâcon e, além da pena, o motorista fica ainda impedido de conduzir qualquer veículo a motor em França durante cinco anos. Quanto às coimas pedidas às duas empresas portuguesas, uma ficou fixada em 28 mil euros e outra em 50 mil euros.

Advogado alega que cliente não podia ter conhecimento das condições meteorológicas

Albano Cunha considerou que, ao contrário do que foi alegado pelas autoridades francesas, o seu cliente não podia ter conhecimento das condições meteorológicas já que "os painéis de iluminação não foram ativados" naquela noite e "um motorista não é obrigado a levar o rádio ligado para perceber se há gelo na estrada".

Originalmente, o Ministério Público francês tinha pedido durante o julgamento, que decorreu no início de outubro, três anos de pena suspensa para o réu e coimas de 100 mil euros para cada uma das duas empresas portuguesas que detinham o autocarro.

Estrada "reputada como perigosa"

O acidente aconteceu em janeiro de 2017 na Estrada Centro Europa e Atlântico (RCEA), ao nível da localidade de Charolles, no distrito de Saône-et-Loire, uma "estrada reputada como perigosa", disse na altura o prefeito de Saône-et-Loire, Gilbert Payet, em declarações à Lusa.

Todos os passageiros eram de origem portuguesa e cinco pessoas ficaram gravemente feridas, incluindo um bebé de 2 anos e o próprio motorista.

A empresa de autocarros, que pertence ao pai do motorista, vai mesmo interpor uma ação contra o Estado francês, já que, segundo Albano Cunha, foram apresentadas provas de que o primeiro camião com sal para retirar o gelo da estrada partiu só 20 minutos depois do acidente.

"A estrada não estava salinizada e vamos intentar uma ação contra o Estado francês para pagar o autocarro, no valor de mais de 100 mil euros", disse o advogado.

O motorista português, que não esteve presente na leitura da sentença, foi uma das vítimas graves do acidente, apresentando ainda hoje sequelas físicas e psicológicas.