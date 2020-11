Operação Chave Mestra. Polícia Judiciária faz 70 buscas no Norte do país

A Polícia Judiciária realizou 70 buscas no Norte do país no decorrer da operação Chave Mestra. Em causa estão os crimes de fraude na obtenção de subsídio e também fraude fiscal.

A maior parte dos arguidos são da zona de Chaves. O esquema seria liderado por uma mulher, contabilista de com cerca de 50 anos, que teria fácil acesso a candidaturas a fundos europeus. O essencial da atividade criminosa terá ocorrido entre 2009 e 2013.

Não foram feitas detenções, mas estão constituídos 31 arguidos singulares e 20 pessoas coletivas.