Congresso do PCP “é uma afirmação de liberdade”

Num discurso no palco do congresso do PCP, Bernardino Soares - presidente da Câmara Municipal de Loures e membro do Comité Central do Partido Comunista - dedicou algumas palavras a quem criticou a realização do evento do partido, reforçando que o congresso é uma afirmação de liberdade dos direitos políticos e partidários.

Num momento que classifica como de forte combate político ideológico contra “o antigo comunismo, de ataque às liberdades, branqueamento de fascismo e fomento de individualismo”, defende aqueles que não se resignam e “não viram a cara à luta por mais difícil que se torne”.

Bernardino Soares deixa ainda críticas aqueles que “querem impor retrocessos”, afirmando que os incomoda que este congresso se realize, sobretudo no “quinto mais populoso concelho do país, dirigido por eleitos do PCP e da CDU”.