GNR apreende dezenas de armas em caso de violência doméstica

A GNR de Santarém apreendeu esta quinta-feira dezenas de armas e munições no concelho de Benavente, no âmbito de um processo de violência doméstica.

Durante as buscas domiciliárias foram apreendidas 14 caçadeiras, duas carabinas, dois revólveres, uma faca, um arco com várias flechas, além de centenas de municões.

O homem suspeito no caso de violência doméstica foi detido e presente a tribunal. Foi proibido de contactar com a vítima, de se aproximar de casa ou do local de trabalho da mulher e está ainda proibido de deter ou comprar armas de fogo ou armas brancas.