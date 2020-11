"Não está perspetivada a substituição" de Jerónimo de Sousa no PCP

Arménio Carlos disse esta sexta-feira que a questão de sucessão de Jerónimo de Sousa no PCP ainda não se coloca. No entanto, afirmou também que, quando acontecer, deverá ter uma solução distinta da que aconteceu nos anos 90, quando foi para substituir Álvaro Cunhal.

"Foi o Álvaro que fez questão de dizer que a vida tem de se sobrepor a determinadas posições. Ele entendia que era altura de sair. Como sabemos, o Álvaro foi um homem marcante na vida do partido e do país. Criou-se um sentimento de que o Álvaro não podia sair de secretário-geral e encontrou-se uma solução. Creio que a situação hoje poderá não ser essa."

As declarações foram feitas à SIC, no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, onde está a decorrer o congresso do PCP até domingo.

Arménio Carlos admite que acordo com o PS prejudicou autárquicas

Questionado sobre a diminuição de votos no Partido Comunista, nos últimos anos, Arménio Carlos admitiu que possa haver uma relação com o facto do PCP ter feito um acordo com o PS na legislatura anterior.