PJ encontra 12 milhões de euros dentro de carrinha estacionada em Lisboa

A Polícia Judiciária encontrou 12 milhões de euros dentro de um veículo, em Lisboa. A apreensão foi feita no âmbito de uma operação policial internacional que resultou na detenção de 45 suspeitos em vários países.

O dinheiro foi encontrado em malas no interior de uma carrinha estacionada em Lisboa. As autoridades acreditam ser produto do tráfico de droga.

Portugal cooperou com vários países numa operação policial internacional. Com o apoio da Europol, conseguiram desmantelar uma organização criminosa que atuava em pelo menos três continentes. Forças de segurança de Espanha, Brasil, Bélgica, Holanda, Roménia e Dubai também estiveram envolvidas na operação.

"O objetivo foi pôr fim às atividades ilícitas desta organização, que consistiam no tráfico de quantidades massivas de cocaína, que era enviada a partir do Brasil para a Europa, num mínimo estimado de aproximadamente 45 toneladas por ano, e também pôr fim a uma outra atividade desta organização que era o branqueamento dos colossais lucros”, explicou o diretor da unidade de combate ao tráfego de estupefacientes da PJ.

Nas 15 buscas que fez, a PJ apreendeu, além dos 12 milhões de euros, documentação, equipamento informático, de telecomunicações e ainda dois imóveis em Lisboa com valor estimado de 2,5 milhões de euros.