O líder parlamentar do PCP disse que a ascenção da direita em Portugal está relacionada com a falta de resposta aos problemas do país.

Em entrevista à SIC no Congresso do PCP, João Oliveira considerou que o acordo com o Partido Socialista não foi prejudicial.

Arrancou esta sexta-feira o congresso do partido comunista. Realiza-se até domingo no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures.