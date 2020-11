Concorrência identifica barreiras à abertura de novas clínicas de hemodiálise

A Autoridade da Concorrência identificou barreiras à abertura de novas clínicas de hemodiálise e uma limitação da escolha dos locais para efetuar este tratamento, por parte dos doentes renais crónicos.

Entre as barreiras à abertura de novas clínicas, a Autoridade da Concorrência destaca a elevada incerteza no regime de convenções e a morosidade na atribuição do licenciamento.

Em março deste ano havia mais de 12 mil portugueses em tratamento de hemodiálise, assegurado, na maioria, por clínicas privadas, que detêm cerca de 80% das unidades de hemodiálise em Portugal Continental.