A Liga de bombeiros diz que ainda estão por pagar 12 milhões de euros relacionados com as despesas no combate aos incêndios do verão.

A Proteção Civil admite à SIC uma dívida de apennas 4,6 milhões de euros.

A Liga diz que os custos são suportados pelos bombeiros e fala em associações perto da falência técnica devido às falhas nos pagamentos.