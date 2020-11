No último dia de Congresso do PCP, Jerónimo de Sousa avisou o Partido Socialista de que não existe alternativa política no país sem o PCP.

Reafirmou disponibilidade para o diálogo com o PS. Criticou o Bloco de Esquerda por desistir do Orçamento do Estado para 2021 e os críticos do Congresso.

O secretário-geral comunista, reeleito este fim de semana com um voto contra, garantiu ainda que não está a prazo na liderança do partido. Entrou no quinto mandato e no 17.º ano à frente do PCP.