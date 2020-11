João Ferreira é estreia na Comissão Política do PCP e Comité Central perde peso

João Ferreira é um dos novos elementos da Comissão Política do PCP.

É primeira vez que o eurodeputado e candidato à Presidencia da República apoiado pelo PCP ocupa lugar num dos órgãos executivos do partido.

Para a Comissão Política entram também Belmiro Magalhães, Carina Castro e Ricardo Costa. Margarida Botelho saiu e foi promovida para o Secretáriado, um dos órgãos executivo do partido, onde está o núcleo que toma as grandes decisões do PCP.

Já o Comité Central cumpre a tendência dos últimos anos e perdeu peso dentro do partido comunista. Foram eleitos 129 dirigentes, menos 15 do que há 4 anos.