Em tempo de pandemia, Fátima abre as portas a uma exposição inédita sobre os rostos da devoção. A escolha do tema teve em conta as circunstâncias em que vivemos.

Os organizadores pretendem um circuito que seja também monumento aos peregrinos anónimos, cuja experiência não cabe numa exposição.

Exposição ficará nos próximos dois anos no santuário de Fátima.