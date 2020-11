Polícia Municipal fiscaliza bares e cafés em Viseu

Em Viseu, a Polícia Municipal já fiscalizou dezenas de estabelecimentos noturnos sobre o cumprimento das regras impostas neste novo estado de emergência.

Os jovens são os mais revoltados com restrições impostas no combate à pandemia.

Na zona de bares do centro da cidade de Viseu, a hora de encerramento mais cedo acaba por alimentar os ajuntamentos em espaços públicos próximos. As autoridades têm sensibilizado as pessoas.

A Polícia Municipal fiscalizou também 1.300 condutores nos últimos dois fins de semana.