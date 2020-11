Homem encontrado morto no rio Tua na zona de Mirandela

Um homem de 32 anos foi encontrado morto ao início da madrugada desta segunda-feira no rio Tua, na zona de Valverde da Gestosa, em Mirandela, local para onde terá ido pescar, informou a GNR.

De acordo com informação disponibilizada à Lusa por aquela força de segurança, o homem terá saído de casa na manhã de domingo para ir à pesca.

Por volta das 19h30, as autoridades foram alertadas para o desaparecimento e iniciaram buscas no local.

O corpo foi encontrado depois da meia-noite e retirado do rio nas proximidades do local onde as autoridades encontraram os haveres do pescador.

De acordo com a fonte, o caso foi entregue à Polícia Judiciária para serem apuradas as circunstâncias da morte.