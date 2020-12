Tiroteio no Casal dos Machados, em Lisboa, faz dois feridos

Dois homens de 22 e 33 anos ficaram feridos, um deles com gravidade, na terça-feira à noite na sequência de uma desordem no Bairro do Casal dos Machados, em Lisboa, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com a fonte, a desordem, que envolveu vários pessoas e armas de fogo, terá começado junto às bombas de gasolina da Avenida Infante D. Henrique e terminou no Largo Maria Judite de Carvalho, no Casal dos Machados, na freguesia do Parque das Nações.

"Na sequência da desordem, um homem de 33 anos ficou ferido com gravidade e foi transportado de ambulância ao Hospital de Santa Maria. O ferido ligeiro, de 22 anos, deslocou-se ao mesmo hospital pelos próprios meios", disse a fonte da PSP.

No local, segundo a PSP, foi encontrado um cartucho de arma de fogo.

"Três viaturas ficaram danificadas devido também a disparos de arma de fogo", referiu.

O alerta para a desordem foi dado às 21:49.

A investigação ficou a cargo da Polícia Judiciária.