Um estudo europeu, que envolveu seis países entre os quais Portugal, indentificou substâncias químicas perigosas no organismo humano que resultam da utilização de embalagens alimentares de plástico.

A associação ambientalista ZERO esteve envolvida no estudo e diz que é mais uma prova da urgência em reduzir as embalagens descartáveis e apostar em materiais seguros e reutilizavéis.