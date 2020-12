Ex-namoradas que esquartejaram jovem no Algarve vão a julgamento

As duas mulheres suspeitas de terem morto e esquartejado um jovem de 21 anos, em março no Algarve, vão a julgamento acusadas de homicídio qualificado, profanação de cadáver, entre outros crimes.

Enfermeira tentou mudar a sua versão dos acontecimentos

O tribunal de Portimão recusou a pretensão da defesa da enfermeira, que pretendia que algumas das acusações fossem descartadas. A defesa de Mariana Fonseca foi a única a pedir abertura de instrução, na tentativa de fazer cair parte das acusações do Ministério Público. Chegou a argumentar que quando a enfermeira foi detida não estava obrigada a dizer a verdade e que faltam testemunhas e provas para manter as suspeitas.

Oito meses depois de ter confessado o envolvimento nas várias fases do crime, ao lado de Maria Malveiro, a jovem de 24 anos mudou a versão. Distanciou-se da ex-namorada, que acusa de ser dominadora, garante que não havia plano, que foi apanhada de surpresa, ainda tentou reanimar a vítima, mas não impediu o homicídio por medo.

Mariana nega também qualquer envolvimento no desmembramento do corpo da vítima.

O juiz de instrução não ficou convencido e considerou o primeiro depoimento mais credível, pelo que o caso segue para tribunal tal como está.

O crime macabro

As duas mulheres são suspeitas de ter assassinado Diogo Gonçalves, amigo de Maria, na casa deste, com o objetivo de se apoderarem de cerca de 70 mil euros que o jovem tinha recebido como indeminização pela morte da mãe.

De acordo com a acusação, o corpo terá sido desmembrado na garagem do prédio onde as duas suspeitas residiam. O tronco foi encontrado em Sagres e a cabeça na zona de Tavira.

Durante vários dias, as jovens movimentaram cerca de 2.500 euros da conta de Diogo, de cujo cadáver amputaram um dedo para desbloquear o telemóvel e assim aceder aos códigos multibanco e às transferências de dinheiro via MB Way.