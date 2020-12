PSD alerta para dificuldades dos jovens e acusa esquerda de nunca assumir responsabilidades

O PSD alertou esta quinta-feira para as dificuldades que os jovens em Portugal atravessam, como o desemprego ou a precariedade laboral, acusando a esquerda parlamentar de nunca assumir as responsabilidades políticas dos últimos cinco anos de governação.

Numa declaração política do PSD no plenário da Assembleia da República, o deputado Alexandre Poço considerou que "os jovens portugueses são, entre os jovens europeus, dos que mais tarde saem de casa dos seus pais", que Portugal é "um país que regista hoje uma das taxas de desemprego jovem mais elevadas da União Europeia", alertando para a pobreza de que este grupo etário sofre.

"Um país no qual os jovens são o grupo etário com uma taxa de risco de pobreza mais elevada. Já contando com as transferências sociais, quase 20% dos jovens com menos de 18 anos encontram-se nas portas da pobreza e da insuficiência económica", sustentou.