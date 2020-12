Programa Bairros Saudáveis recebe 774 candidaturas e triplica dotação disponível

O concurso ao Programa Bairros Saudáveis registou 774 candidaturas de projetos, contabilizando 30,4 milhões de euros de verba pedida, o que corresponde ao triplo da dotação disponível de 10 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira a coordenadora Helena Roseta.

"Apurámos que houve 774 candidaturas apresentadas. Não quer dizer que sejam todas admitidas, porque agora tem de se verificar se estão todas de acordo com as regras, mas estávamos a contar com 200 a 300 candidaturas e são 774, que é uma enchente absoluta e ultrapassou largamente a nossa expectativa", afirmou à Lusa a coordenadora do Programa Bairros Saudáveis, Helena Roseta.

Num balanço global ao procedimento concursal para candidaturas ao programa, que se iniciou em 29 de outubro e terminou às 18:00 de quarta-feira, Helena Roseta revelou que o montante pedido pelas 774 candidaturas apresentadas é de 30,4 milhões de euros, em que muitas delas, como podem acumular com outras fontes de financiamento, "conseguem alavancar mais 4,4 milhões de euros".

O Programa Bairros Saudáveis visa apoiar intervenções locais de promoção da saúde e da qualidade de vida das comunidades territoriais, no território continental português, através de projetos apresentados por "associações, coletividades, organizações não-governamentais, movimentos cívicos e organizações de moradores", dispondo de uma dotação de 10 milhões de euros, a executar até ao final de 2021.

Desenvolvidos nos eixos da saúde, social, económico, ambiental ou urbanístico, os projetos a candidatar podem ser pequenas intervenções (até 5.000 euros), serviços à comunidade (até 25.000) ou projetos integrados (até 50.000 euros), em que são todos avaliados e pontuados por um júri independente.

Os números do balanço global do concurso foram já comunicados à ministra da Saúde e ao primeiro-ministro, que "mostraram uma grande satisfação por se ter conseguido este resultado", disse Helena Roseta, lembrando que o trabalho foi feito em cinco meses, desde 02 de julho deste ano.

"À partida era muito difícil fazer um processo participativo em plena pandemia, com as dificuldades todas de reuniões presenciais (...) . As condicionantes eram muito grandes e, mesmo com todos estes constrangimentos, haver esta resposta é absolutamente surpreendente, significa que há uma energia enorme disponível e que devíamos aproveitá-la, porque as pessoas querem fazer coisas positivas", declarou a arquiteta.