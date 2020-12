Cai neve em vários pontos do país. Há perturbações nas estradas e escolas fechadas

Há vários pontos do país pintados de branco esta sexta-feira, havendo já registos de várias perturbações, com estradas cortadas e escolas fechadas, num dia para qual o IPMA previu neve acima dos 1.400/1.600 metros no Norte e Centro do país, “descendo gradualmente a cota para 600/800 metros".

Neve corta estradas na Serra da Estrela e EN2 e EN321 no distrito de Viseu

Na Serra da Estrela, as estradas de acesso ao maciço central estão encerradas devido à queda de neve e às condições climatéricas adversas.

Às 09:20, apenas se encontrava transitável o troço Covilhã/Piornos. A circulação, a essa hora, estava proibida nos troços Piornos/Cruzamento da Torre, Cruzamento da Torre/Torre e Cruzamento da Torre/Lagoa Comprida, Lagoa Comprida/Sabugueiro, Sabugueiro/Cruzamento de Gouveia/Penhas Douradas/Manteigas e Manteigas Covilhã, não havendo previsões quanto à reabertura.

Perturbações que também se registam em Viseu, com o corte das Estradas Nacionais (EN) 2 e 321 devido à queda de neve registada na madrugada.

A EN 321 está cortada entre Castro Daire e Cinfães, na zona da serra do Montemuro, e a EN2 entre Castro Daire e Lamego, em Bigorne.

Aulas suspensas em Vila Pouca de Aguiar e Montalegre devido à queda de neve

Em Vila Pouca de Aguiar e Montalegre, as aulas desta sexta-feira foram suspensas devido à queda de neve, enquanto os meios da Proteção Civil estão no terreno em operações de limpeza das estradas.

As previsões apontam para um agravamento do estado do tempo durante o dia.

No distrito de Vila Real há ainda registo de queda de neve em outros concelhos da região, como nas zonas mais altas de Boticas, Vila Pouca de Aguiar, Chaves, Valpaços ou Mondim de Basto.

Mau tempo a caminho. Depressão Dora deixa país sob alerta

A depressão Dora já está a afetar Portugal continental. Até ao fim de domingo, estão previstos frio, ventos fortes e muita agitação no mar. Os distritos de Lisboa e Leiria já estão em aviso vermelho.

Sob aviso amarelo até às 17:00 de sábado estão Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Setúbal, Beja e Faro, a ilha da Madeira e o Porto Santo.