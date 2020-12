Depressão Dora. Forte agitação marítima atinge toda a costa portuguesa

Portugal continental vai ser afetado pela passagem da depressão Dora até ao próximo domingo. Lisboa e Leiria estão sob aviso vermelho devido à previsão de forte agitação marítima.

A situação pode agravar-se ao final da manhã desta sexta-feira, com ondas que podem chegar aos 14 metros de altura.

O mar estará fortemente agitado em toda a costa, com os distritos do litoral – Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Setúbal, Beja e Faro – sob aviso amarelo, à exceção de Leiria e Lisboa que estarão sob aviso vermelho até às 21:00 desta sexta-feira. Também a ilha da Madeira e o Porto Santo estão em alerta.

As temperaturas vão descer e a neve pode mesmo cair acima dos 600 metros, nos distritos de Vila Real e Viana do Castelo que estão sob aviso laranja até ao final da tarde. Braga, Porto, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco estão sob aviso amarelo e podem ficar cobertos de branco a partir dos 700 metros.

No que toca ao vento, são esperadas rajadas que podem chegar aos 95 quilómetros por hora nas terras altas. Viana do Castelo, Braga, Porto Aveiro, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco serão os distritos mais atingidos.

A depressão Dora deverá atingir Portugal continental até ao final de domingo.