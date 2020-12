Um forte nevão atingiu várias zonas do Norte e do Interior do país esta sexta-feira.

Viseu, Castelo Branco e Vila Real foram os os distritos mais afetados. Até domingo o estado do tempo poderá agravar-se e atingir mesmo a zona norte do Alentejo.

A descida das temperaturas, o vento e a neve levaram a Proteção Civil a reforçar o estado de alerta especial.